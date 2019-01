Kaufland wprowadza dodatki motywacyjne dla pracowników w wys. do 400 zł



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Sieć Kaufland wprowadzi od marca br. nowy dodatek motywacyjny dla swoich pracowników, podała firma. Za dyspozycyjność i wzorową frekwencję pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych mogą liczyć nawet na 400 zł dodatku do wynagrodzenia.

"Z marcem 2019 roku sieć Kaufland wprowadza nowy dodatek motywacyjny, którym objęci będą pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Dodatek ma na celu motywowanie personelu do zwiększenia jego dyspozycyjności i frekwencji w pracy. Za pełną obecność zgodną z obowiązującym rozkładem czasu pracy pracownik otrzyma 400 zł brutto dodatku miesięcznie" - czytamy w komunikacie.

Pracownicy, którzy z różnych względów opuścili do dwóch dni pracy w miesiącu, otrzymają natomiast połowę tej kwoty, przy czym na obniżenie dodatku nie będą wpływały ani okresy urlopu wypoczynkowego, ani usprawiedliwione zwolnienia od pracy uwzględnione w rozporządzeniu przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, podano również.

"Tegoroczny plan wynagrodzeń realizuje strategię firmy Kaufland, która ma na celu zapewnienie swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy za sprawiedliwe i odpowiednie wynagrodzenie. Proponując nowy dodatek, chcieliśmy szczególnie docenić tych pracowników, którzy wyróżniają się dużą dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy. Jesteśmy zdeterminowani, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze handlowym. Dlatego regularnie dokonujemy przeglądu wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, aby były one atrakcyjne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników" - powiedziała dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska Małgorzata Ławnik, cytowana w materiale.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada około 1 200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 208 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

(ISBnews)