Inne propozycje – jak podano na twitterze resortu - dotyczą m.in. dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli stażystów, zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora oraz dodatku za wyróżniającą pracę dla każdego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się we wtorek kolejne spotkanie minister edukacji z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.

Związkowcy: Obietnice pani minister to puste słowa

Będziemy kontynuować wszystkie procedury związane ze sporem zbiorowym – zapowiedział we wtorek wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński po spotkaniu minister edukacji z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Dodał, że propozycja szefowej MEN to puste słowa.

"To kolejny stracony czas, to kolejne deklaracje bez pokrycia, to oznacza, że my będziemy kontynuować wszystkie procedury związane ze sporem zbiorowym, natomiast to, co dzisiaj pani minister obiecała bez gwarancji premiera, to są po prostu puste słowa" – powiedział po spotkaniu związkowców z szefową MEN Krzysztof Baszczyński.

Baszczyński zapowiedział, że związkowcy wezmą udział w kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na 31 stycznia. Jednocześnie podkreślił, że postulat związkowców jest "niezmienny"

