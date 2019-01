Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu pytany był m.in. o skargi samorządów dot. podwyżek cen prądu i ewentualne dodatkowe działania rządu, by temu przeciwdziałać.

Premier mówił, by sprawdzić, jak prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie spożytkowali dodatkowe środki, jakie uzyskali dzięki skutecznej polityce finansowej państwa.

"Zachęciłbym wszystkich państwa, którzy przyglądają się życiu samorządów do takiej prostej analizy. Ile więcej środków przez poprzednie trzy lata wpłynęło do samorządów w latach 2016, 2017, 2018 z tytułu przyrostu ściągalności podatku CIT i PIT? To było ok. 16 mld zł (...) Dla porównania w poprzednich 8 latach ta kwota była wielokrotnie niższa i wynosiła ok. 4 mld zł" - wskazał premier.

Szef rządu zaznaczył, że jeśli chodzi o regulacje dot. gospodarstw domowych, czyli taryfy G, "jak widzimy żadnych zmian cen nie ma". "W przypadku pozostałych podmiotów, w tym samorządów, jest mechanizm kompensacyjny wdrażany, a więc również samorządy nie powinny odnosić się do tych zmian, które miały miejsce w drugim półroczu 2018 roku, ponieważ intencją Ministerstwa Energii, intencją nas wszystkich jest to, żeby ceny były porównywalne, nie były wyższe niż mniej więcej w pierwszej połowie 2018 roku" - dodał.

Morawiecki przypomniał, że na zrekompensowanie "ruchów cenowych, na które wpływ ma przede wszystkim polityka klimatyczna UE", zabezpieczono w budżecie odpowiednie środki.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia, zakłada ustabilizowanie cen sprzedaży energii dla odbiorców końcowych w 2019 r., przy jednoczesnym zrekompensowaniu spółkom energetycznym strat z tego tytułu.

Ustawa zakłada m.in. obniżkę akcyzy na prąd z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, obniżkę opłaty przejściowej, a także przewiduje rekompensaty dla firm obrotu energią elektryczną, na co przeznaczono 4 mld zł. Ministerstwo Energii informowało kilka dni temu, że ws. ustawy prowadzi rozmowy z Komisją Europejską i od tych ustaleń będzie zależeć, czy konieczna będzie jej nowelizacja.

