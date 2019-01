Rzecznik wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Szumiata poinformowała, że we wtorek nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa”.

„Wpłynęło osiem ofert od wykonawców, komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji tych ofert” - dodała rzecznik.

Najdroższa jest propozycja firmy Mosty Katowice sp z o. o., która wyceniła swą ofertę na 12 mln 299 tys. zł. Najtańszą propozycję - za 1,7 mln zł złożyła firma WYG International Sp. z o.o. Z Warszawy. Wykonawca przeznaczył na ten cel ponad 4,5 mln zł.

Wrocławski oddział GDDKiA ogłosił w 17 grudnia 2018 r. przetarg na opracowanie studium rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. W kwietniu planowane jest podpisanie umowy ze zwycięzca przetargu.

Analizowane są trzy warianty rozbudowy dolnośląskiego odcinka A4. Pierwszy wariant to jest budowa niezależnej jezdni wzdłuż obecnego korytarza autostrady A4 i po wybudowaniu tej jezdni "przerzucenie" na nią ruchu i budowa drugiej nitki autostrady.

Drugi z wariantów przewiduje budowę całkowicie nowego korytarza A4 od węzła Wrocław Wschód aż do nowopowstałej drogi S3 w rejonie węzła Legnica Południe. Trzeci wariat to nowy korytarz autostrady od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa.

Zwycięzca przetargu będzie miał na opracowanie analizy i projektu dziewięć miesięcy. Budowa lub przebudowa A4 potrwa co najmniej siedem lat.

Autostrada A4 w województwie dolnośląskim to najstarszy odcinek autostradowy w Polsce. Wybudowany został w latach 30. XX wieku. A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad - brakuje na tym fragmencie pasa awaryjnego.(PAP)

autor: Roman Skiba