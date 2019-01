Na drugim miejscu, jeśli chodzi o regularne połączenia, znalazł się Paryż z liczbą 573 tys. podróżnych, a na trzecim miejscu Frankfurt - 534 tys. osób.

Jak podało lotnisko, na czwartym miejscu ex aequo znalazł się Kijów i Amsterdam z liczbą po 495 tys. podróżnych.

Jeśli chodzi o loty czarterowe, to w pierwszej piątce znalazły się: Grecja - 530 tys. pasażerów, Hiszpania - 394 tys. osób, Turcja - 315 tys. podróżnych, Bułgaria - 149 tys. osób oraz Egipt z liczbą 140 tys. pasażerów.

"Numerem jeden pod względem liczby przewożonych pasażerów na Lotnisku Chopina są Polskie Linie Lotnicze LOT. W 2018 roku nasz narodowy przewoźnik, w całym ruchu pasażerskim, przewiózł 8,6 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej – 6,8 mln, co oznacza wzrost o 26 proc." - czytamy w komunikacie.

Drugą pozycję zajął Wizz Air (prawie 2,7 mln pasażerów tej linii odprawiono w 2018 roku z Lotniska Chopina), a trzecie Lufthansa - blisko 532 tys. podróżnych, za nią znalazł się Air France z liczbą 325 tys. pasażerów, a dalej KLM - 257 tys. osób.

"Warto podkreślić, że wśród osób, które w 2018 roku skorzystały z usług Lotniska Chopina ponad 5 mln byli to pasażerowie transferowi, co stanowiło ponad 28 proc. wszystkich podróżnych. Na 39 trasach odsetek pasażerów transferowych przekroczył liczbę podróżujących bezpośrednio do miejsca przeznaczenia" - czytamy.

Jak podało lotnisko, lipiec ub.r. był miesiącem z największą liczbą pasażerów - 1,9 mln, a 14 września był dniem, gdzie port obsłużył największą liczbę osób – 67,5 tys.

Warszawskie Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 r. port obsłużył 17,76 mln pasażerów. W sezonie zima 2018/2019 port oferuje 114 połączeń regularnych i 40 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".