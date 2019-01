Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 2.359,2 pkt.; w trakcie sesji poruszał się w przedziale 2.344 - 2.368 pkt.

Pozostałe indeksy mają za sobą słabą sesję. WIG spadł o 0,2 proc., do 59.734,9 pkt., sWIG80 zniżkował o 0,5 proc. i wyniósł 10.934,3 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 0,96 proc. i wyniósł 4.032,1 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 890 mln zł, z czego 737 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs Banku Pekao (-2,9 proc.). Jak poinformował PAP Biznes Paweł Rzeźniczak, dyrektor w Banku Pekao, bank po podwyższeniu przez KNF buforów stress testowych będzie mógł przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysku za 2018 rok, nie spełnia wymogów do wypłaty 100 proc. Zatrzymany kapitał może podwyższyć dywidendę w kolejnych latach, będzie ona bliżej górnych widełek określonych w polityce dywidendowej.

O 0,2 proc. spadł kurs KGHM. Koncern podał we wtorek wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe, z których wynika, że sprzedaż miedzi w grupie KGHM w grudniu 2018 roku wyniosła 67,2 tys. ton i była wyższa o 2 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 57,7 tys. ton, co oznacza wzrost rok do roku o 19 proc.

We wtorek najmocniej na GPW wzrósł kurs British Automotive Holding (+32,2 proc.). W poniedziałek wieczorem spółka poinformowała o otrzymaniu od Jaguar Land Rover listów intencyjnych w sprawie współpracy po zakończeniu umowy importerskiej w 2020 roku.

W sierpniu 2018 Jaguar Land Rover (JRL) wypowiedział BAH umowę importerską od 2020 roku. Od tego czasu kurs akcji spółki spadł o ok. 70 proc.

Mocno spadły kursy wchodzących w skład mWIG40 Mabionu (-8,6 proc.) oraz CI Games (-10 proc.).

O 12,3 proc. spadła wycena Altus TFI. Jak podał we wtorek "Puls Biznesu", sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zgodził się na ponowne aresztowanie byłych menedżerów Altus TFI, prezesa Piotra Osieckiego i członka zarządu Jakuba Ryby, na okres trzech miesięcy.

W momencie zakończenia notowań na warszawskim parkiecie, zachodnioeuropejskie indeksy również zniżkowały. Na Wall Street S&P500 tracił 0,6 proc., a DJI szedł w dół o 0,4 proc.