Jak dodano, łączna wartość projektów związanych z elektromobilnością "stanowi niemal 40 proc. wartości portfela Agencji".

Pełniący obowiązki prezesa PAIH Krzysztof Senger podkreślił, że elektromobilność należy do wiodących branż wspieranych przez Agencję. W ubiegłym roku sześć projektów, nad którymi pracowała PAIH doczekało się pozytywnej decyzji inwestora. Jednym z nich, i największym w ogóle, była budowa fabryki elementów baterii do e-aut przez belgijską spółkę Umicore. Aktualnie Agencja obsługuje 14 inwestycji z tego sektora, dzięki którym może powstać ponad 3,3 tys. miejsc pracy.

"Elektromobilność to obszar, z którego rozwoju najbardziej się cieszymy, bo są to inwestycje zaawansowane technologicznie, ale również mające wpływ na zmianę struktury gospodarki i pozycję Polski jako lidera w tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej" – zaznaczył Senger.

Podkreślił, że w Polsce powstaje "ekosystem producentów i poddostawców tej branży", wyjątkowy na skalę europejską. "Tutaj bije serce motoryzacyjnej e-rewolucji" – ocenił.

We wtorek Mercedes-Benz Cars ogłosił, że w Jaworze rozpocznie produkcję baterii do samochodów elektrycznych. Drugi, obok istniejącego zakład, powstanie kosztem ponad 200 mln euro, prace w nim znajdzie 300 osób. Inwestycja ma być wieloetapowa. To dziewiąta fabryka baterii należąca do Mercedesa. Pozostałe znajdują się w siedmiu miejscach na trzech kontynentach.

PAIH, która przyciąga do Polski bezpośrednie inwestycje zagraniczne, obsługuje projekty związane z budową nowych zakładów produkcyjnych lub lokowaniem nowoczesnych centrów usług dla biznesu. Agencja odpowiada za ok. 30 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym za 80 proc. projektów strategicznych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco