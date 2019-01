DZIEŃ NA RYNKACH: Na rynkach wątpliwości ws. rozmów USA-Chiny, do tego chińskie bodźce i możliwe otwarcie rządu

Źródło: PAP

Na rynkach w środę dominują wątpliwości co do perspektyw rozmów handlowych USA-Chiny. Do tego dochodzą "chińskie bodźce", czyli działania banku centralnego, aby wesprzeć gospodarkę. Możliwe jest też "otwarcie" amerykańskiego rządu - podają maklerzy.