Bank Pekao ma porozumienie o współpracy strategicznej z Warsaw Genomics



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten sposób zaangażować się w działania zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków na temat profilaktyki nowotworowej, a w konsekwencji do zwiększenia wykrywalności nowotworów oraz poprawy skuteczności leczenia tej choroby, podał bank.

Warsaw Genomics wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół firmy kierowany jest przez wybitnych specjalistów z dziedziny onkogenetyki - profesora Krystiana Jażdżewskiego oraz dr hab. Annę Wójcicką. Umowa została podpisana podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przez profesora Jażdżewskiego i prezesa Pekao Michała Krupińskiego.

"Bank Pekao S.A. chce być nie tylko liderem innowacyjności w polskiej bankowości, ale również angażować się w innowacyjne przedsięwzięcia prowadzące do poprawy jakości życia Polaków. Chcemy współpracować z wyróżniającymi się innowacyjnymi firmami i wspierać inicjatywy ważne społecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na partnerstwo z Warsaw Genomics. Cieszymy się, że możemy promować w Davos tak unikatowe i innowacyjne w skali światowej polskie inicjatywy oraz osiągnięcia rodzimych naukowców" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

Badania realizowane przez Warsaw Genomics w ramach Ogólnopolskiego Programu Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka "BadamyGeny.pl" pomagają całościowo określić ryzyko pojawienia się raka oraz ułatwiają jego wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie. Dotyczy to nowotworów uwarunkowanych genetycznie, w szczególności takich odmian jak rak piersi, jajnika, prostaty czy trzustki. Szacuje się, że co trzecia osoba w Polsce zachoruje na raka, w tym prawie 2 mln osób, które urodziły się z chorobotwórczą wadą w genie.

"W ramach współpracy, osoby z wynikiem wskazującym na wyższe ryzyko zachorowania, zostaną objęte opieką medyczną mającą na celu szybką diagnostykę ewentualnego zachorowania. W kolejnych etapach rozwoju partnerstwa z Warsaw Genomics Bank Pekao planuje poszerzenie zakresu współpracy również o swoich klientów i parterów" - czytamy w komunikacie.

Dziś w Polsce wykrywalność raka na wczesnym etapie jest bardzo niska, co przekłada się również na niższą niż w Europie Zachodniej skuteczność leczenia onkologicznego. Obydwie firmy są zainteresowane podjęciem wspólnych przedsięwzięć mających na celu objęcie badaniami jak największej populacji dorosłych Polaków, podano także.

"Misją Warsaw Genomics jest znalezienie wszystkich osób szczególnie zagrożonych i uratowanie ich od przedwczesnej śmierci. Chcemy przebadać wszystkich Polaków. Jest to możliwe dzięki unikatowej, niespotykanie szybkiej i taniej metodologii wypracowanej w Warsaw Genomics. Na każde 100 przebadanych osób, ratujemy życie 5. Mamy nadzieję, że partnerstwo z Bankiem Pekao umożliwi nam dotarcie do wszystkich potrzebujących" - powiedział prof. Krystian Jażdżewski, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że w ramach Programu "BadamyGeny.pl", nakierowanych na ocenę ryzyka zachorowania na nowotwór została uruchomiona akcja, skierowana do pracowników banku i ich rodzin. Badania pozwalają na sprawdzenie, czy urodziliśmy się z mutacjami genów odpowiedzialnymi za powstawanie raka. Nawet co czwarty pacjent z rakiem choruje, gdyż urodził się z chorobotwórczą mutacją genetyczną.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)