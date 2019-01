PKO BP wykorzystuje sztuczną inteligencję w procesie rekrutacji



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski we współpracy ze startupem Emplocity uruchomił narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję w procesie rekrutacji. Kandydaci, którzy skorzystają z możliwości przeprowadzenia rozmowy z chatbotem, zostaną sprofilowani i, zgodnie z preferencjami, dopasowani do rekrutacji prowadzonych przez bank, podał PKO BP.

"Jako organizacja otwarta na innowacje, dbamy o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym rekrutacji nowych pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, proponujemy dialog w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Chatbot wdrożony wspólnie z Emplocity przeprowadzi wstępną rozmowę i dokona automatycznej selekcji aplikacji. Usługa dostępna jest dla każdego kandydata 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu" - powiedziała dyrektor pionu zarządzania personelem PKO BP Joanna Czarnecka, cytowana w komunikacie.

Podczas rozmowy z kandydatem, bot zapyta o jego doświadczenie zawodowe, umiejętności, dyspozycyjność i oczekiwania finansowe, a następnie na tej podstawie stworzy jego profil. Mając komplet informacji przygotowanych przez system, rekruter szybko może podjąć decyzję i zaprosić kandydata na spotkanie. Dzięki temu, całościowy proces rekrutacji ulegnie skróceniu i uproszczeniu.

"Nasze rozwiązanie pozwala oszczędzić czas poświęcany na weryfikację kandydatów oraz poprawić candidate experience. Stworzone przez nas algorytmy dopasowują kandydatów do trwających procesów rekrutacyjnych, generując przejrzyste bazy danych, które są widoczne dla rekruterów w systemie. Stworzyliśmy narzędzie, którego przewagą jest technologia oraz funkcjonalności, będące odpowiedzią na potrzeby najbardziej dojrzałych organizacji na rynku" - powiedział CEO Emplocity Krzysztof Sobczak, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie dostarczone przez Emplocity powstało z myślą o organizacjach prowadzących równolegle dużą liczbę rozproszonych procesów rekrutacyjnych. Emplobot jest gotowy do prowadzenia wielu rozmów z kandydatami bez względu na miejsce, dzień tygodnia czy porę dnia, wskazano także.

Bank podkreślił, że współpraca z firmą Emplocity to kolejny sukces platformy rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii 'Let's Fintech with PKO Bank Polski!', w ramach której bank poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania technologiczne.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)