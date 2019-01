Jak czytamy w komunikacie, "do 7 lutego potrwają konsultacje z uczestnikami rynku przesyłu gazu +Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020–2029+(KDPRSPG)".

Spółka podała, że do 2027 r. planuje kontynuację programów inwestycyjnych, w szczególności związanych z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Polski, czyli programu Baltic Pipe, rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, powstania połączenia z Litwą czy też budowy Korytarza Północ-Południe, w skład, którego wchodzi m.in. uruchomienie połączenia ze Słowacją. Do 2029 r. Gaz-System planuje inwestycje, "których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie".

Dyrektor pionu rozwoju rynku gazu w Gaz-Systemie Sławomir Sieradzki, cytowany w komunikacie, podkreślił, że "realizacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury przesyłowej to długotrwały i złożony proces, który od momentu rozpoczęcia fazy projektowania do przekazania gazociągu do eksploatacji może trwać nawet 5 lat".

W komunikacie zaznaczono ponadto, że "w Planie przedstawiono również dwa warianty wzrostu zapotrzebowania na realizację usługi przesyłu gazu ziemnego. Zgodnie z założeniami prognozy umiarkowanego wzrostu w 2029 r. transport gazu krajową siecią może ulec zwiększeniu o 2,9 mld m sześc. rocznie". "Natomiast przy spełnieniu wszystkich czynników stanowiących podstawę prognozy optymalnego rozwoju, do których zalicza się, m.in. rozwój energetyki gazowej, przesył gazu ziemnego może wzrosnąć nawet o 8,4 mld m sześc. gazu rocznie, co oznacza, że w 2029 r. przez polski system przesyłowy zostanie przetransportowane nawet 27,3 mld m sześc. paliwa gazowego" - podano. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt