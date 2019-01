Komisja przedstawiała tego dnia listę projektów energetycznych, które otrzymają dofinansowanie unijne. Została ona zatwierdzona przez kraje członkowskie. Wśród nich znalazł się duńsko-polski projekt. "Rurociąg ten będzie miał kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw i integracji rynku w regionie" - oświadczyła KE.

Na Baltic Pipe składa się pięć elementów: połączenie systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowa trasy przesyłu gazu przez Danię, budowa tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Gazociągiem Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można sprowadzać rocznie 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu do Polski będzie mogło trafiać 16-17 mld m sześc. gazu z kierunków innych niż wschodni.

Na opublikowanej liście dofinansowania znalazło się 14 projektów: siedem dotyczących energii elektrycznej, dwa inteligentnych sieci, dwa transportu transgranicznego CO2 i trzy gazowe. Środki będą pochodziły z unijnego instrumentu finansowego "Łącząc Europę".

Łączna kwota dofinansowania to prawie 800 mln euro, z czego na projekty dotyczące energii elektrycznej i inteligentnych sieci trafi 504 mln euro, 9,3 mln euro na wsparcie badań nad rozwojem infrastruktury transportu CO2, a 286 mln euro na sektor gazowy.

W sektorze energii elektrycznej dotacja w wysokości 323 mln euro została przyznana na projekt synchronizacji sieci energii elektrycznej państw bałtyckich. Z powodów historycznych sieci przesyłowe tych krajów są zsynchronizowane z systemem rosyjskim, co utrudnia ich pełną integrację z sieciami energii elektrycznej w UE. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i niezawodności systemów elektroenergetycznych w regionie poprzez ich synchroniczne połączenie z siecią europejską. W czerwcu 2018 r. przywódcy UE uzgodnili polityczny plan w tej kwestii.

Jeśli chodzi o inteligentne sieci, zatwierdzone zostało wsparcie dla projektu ACON SG, dzięki któremu ma zostać zmodernizowana sieć energetyczna między Czechami i Słowacją. Dotacja w wysokości 91 mln euro ma być przeznaczona na utworzenie inteligentnych sieci w regionie przygranicznym.

Ponadto 6,5 mln euro zostanie przeznaczone na badania nad rozwojem infrastruktury związanej z transportem CO2 w porcie w Rotterdamie. Celem jest stworzenie otwartej, transgranicznej sieci przesyłu dwutlenku węgla w Europie Północno-Zachodniej, której centrum znajduje się w tym holenderskim porcie.

Budżet "Łącząc Europę" na transeuropejską infrastrukturę energetyczną na lata 2014-2020 to 5,35 mld euro. Aby zakwalifikować się do dotacji, wniosek musi być "projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania" (tzw. PCI). Musi przynieść znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, zwiększać bezpieczeństwo dostaw, przyczyniać się do integracji rynku i poprawiać konkurencyjność, a także zmniejszać emisje CO2. Lista projektów "będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" jest aktualizowana co dwa lata.

