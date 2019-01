PKO Leasing osiągnął wynik sprzedażowy na poziomie 9,2 mld zł w 2018 r.



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - PKO Leasing uzyskał rekordowy wynik sprzedażowy w wysokości 9,2 mld zł w 2018 r., podał PKO Bank Polski. W samym tylko grudniu osiągnięto sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten rezultat wpłynął wysoki popyt na maszyny i urządzenia oraz samochody do 3,5 t.

W latach 2013-2017 średnioroczny wzrost leasingu wyniósł 16,8%, a łączna wartość sprzedaży 254,3 mld zł. PKO Leasing w 2017 roku osiągnął wynik 8,1 mld zł, gdy w 2018 roku będzie to ponad 9,2 mld zł i jest to najlepszy wynik w historii spółki, podano.

"Branża czeka jeszcze na podsumowanie 2018 roku, ale na podstawie wyników PKO Leasing, który jest najsilniejszym graczem na rynku, możemy stwierdzić, że zamknie się on najprawdopodobniej bardzo wysoką dynamiką. W samym tylko grudniu osiągnęliśmy rekordową sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten wynik wpłynęła zmiana przepisów dotycząca samochodów osobowych oraz dobra koniunktura gospodarcza, która napędziła rynek maszyn i urządzeń. W 2019 roku spodziewamy się już niższej dynamiki, co wynika z wysokiego nasycenia rynku oraz osłabienia aktywności inwestycyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział p.o. prezesa PKO Leasing Przemysław Stańczyk, cytowany w komunikacie.

Na wynik w 2018 roku duży wpływ miały zmiany podatkowe dotyczące rozliczenia samochodów osobowych. Po IV kw. ub. roku udział tego typu aktywów w nowo realizowanej sprzedaży w PKO Leasing stanowił 46%. Po czterech kwartałach spółka zamknie rok w segmencie samochodów do 3,5 t z wynikiem na poziomie 4,3 mld zł, wskazano także.

"Klienci firm leasingowych najczęściej sięgają po samochody osobowe. IV kw. 2018 roku to w PKO Leasing absolutny rekord. W samym tylko grudniu zrealizowano ponad 3,8 tys. umów w segmencie samochodów do 3,5 tony. To wzrost o 26% r/r, z rekordowym wolumenem 457 mln zł. Przewidujemy, że w 2019 roku segment samochodów osobowych wyhamuje. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że polski rynek pozostaje daleki od nasycenia pojazdami lekkimi, prognozujemy, że w tym segmencie dynamika będzie relatywnie wysoka" - podkreślił wiceprezes zarządu PKO Leasing Jarosław Brzuzy.

Drugim istotnym elementem napędzającym rynek przez ostatnie pięć lat był segment maszyn i urządzeń. W latach 2013-2017 łączna wartość wyleasingowanych aktywów w tym obszarze wyniosła 72,4 mld zł, przy średniorocznym tempie wzrostu wynoszącym 9,6% r/r. Segment ten wpłynął również na wynik PKO Leasing, a spółka w 2018 roku wysunęła się na prowadzenie, osiągając po trzech kwartałach 30-proc. dynamikę wzrostu (r/r). Cały rok spółka zamknie z wolumenem 2,5 mld zł (razem ze sprzętem IT), a ostatni miesiąc roku był pod względem sprzedaży wyjątkowy z dynamiką 67% r/r, podsumowano.

PKO Leasing, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.

(ISBnews)