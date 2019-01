Orange Polska zaprosił 15 startupów do akceleracji w 2018 r.



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Orange Polska zaprosił do akceleracji 15 startupów w 2018 r., wynika z podsumowania programu Orange Fab. Zyskały one bezpośredni kontakt z inwestorami, mentorami i ekspertami, a także dostęp do klientów i infrastruktury Orange Polska.

"Innowacyjność zmienia reguły gry rynkowej. Bez niej nie da się osiągnąć przewagi nad konkurencją. Mamy świadomość, że na poprawę jakości życia naszych klientów wpływamy nie tylko dzięki budowaniu szerokiej dostępności usług, ale także dzięki stałemu ich rozwijaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego jesteśmy otwarci na niekonwencjonalne pomysły małych firm. Korzystają obie strony - startupy zyskują wsparcie umożliwiające rynkowe wdrożenie swoich pomysłów, zaś Orange Polska może dzięki temu rozwijać ofertę. Będziemy tę współpracę rozszerzać" - powiedziała wiceprezes Orange Polska Bożena Leśniewska, cytowana w komunikacie.

Startupy w trakcie akceleracji to:

Asta Labs - system zarządzania zasobami IoT,

Magic To Go - komunikacja z klientem oparta o rozszerzoną rzeczywistość,

Smartporter - system zarządzania budynkami komercyjnymi,

Retailic - wspomaganie procesów sprzedażowych w sklepach stacjonarnych,

Fabe - system monitoringu bezpieczeństwa dla sektora przemysłowego,

Shield Bike - system zabezpieczenia rowerów,

Erly - mobilne ładowanie telefonu,

Teraz Energia - zarządzanie efektywnością energetyczną,

Unified API - integracja oraz agregacja danych z różnych źródeł,

BillTech - aplikacja do płacenia rachunków,

Whirla - bezprzewodowe ładowanie telefonów dla biur i centrów handlowych,

Fastpass - aplikacja do przyjmowania płatności BLIKIEM,

NaviParking - zarządzanie miejscami parkingowymi,

SEEDiA - solarnie zasilana inteligentna infrastruktura dla miast i biznesu,

JT Weston - platforma automatyzacji pracy i procesów biznesowych, podano również.

"W roku 2019 wspólnie ze startupami Orange będzie poszukiwał nowych rozwiązań z zakresu Customer Experience, Process Automation, Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data, e-commerce, AR, VR, Security, FinTech, Blockchain, 5G, Energy" - czytamy dalej.

Ponadto Orange nawiązał partnerstwo z firmami Blue Dot Solutions oraz Accelpoint. Jako odbiorca technologii będzie korzystał z ich wsparcia w naborze startupów odpowiednich dla swoich potrzeb biznesowych. W ramach wspólnych projektów, które ruszą już I kw. 2019, startupy mogą otrzymać do 200 tys. zł na wdrożenie rozwiązania, wskazano także.

Orange Fab jest międzynarodowym programem dla startupów stworzonym przez Orange. W Polsce wystartował w 2014 r., jako jeden z pierwszych akceleratorów na polskim rynku. Poza Polską obecny jest m.in. we Francji, Izraelu, Japonii, Hiszpanii, Senegalu, Kamerunie, Belgii i Luksemburgu, Jordanii i USA.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)