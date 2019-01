"300-400 proc. środków więcej wypracował rząd PiS dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, "to są bezpośrednie korzyści, które samorządy mogą przekładać na programy infrastrukturalne". Zaznaczył, że do najważniejszych z nich należą programy drogowe, np. Via Carpatia, Via Baltica.

"Przez rozwój infrastruktury drogowej, ale również energetycznej, kupujemy sobie bilet do rozwoju gospodarczego, który ma nas zaprowadzić do tego celu, o którym mówił prezes PiS - do dostatniego życia Polaków, bezpiecznego życia Polaków na poziomie europejskim" - podkreślił Morawiecki.

"To jest główny nasz cel - żebyśmy wykorzystali to, co udało nam się osiągnąć na poziomie polityki fiskalnej, finansowej, budżetowej, inwestycyjnej i przełożyli to razem z wami na poziom samorządów" - dodał szef rządu zwracając się do zgromadzonych na konferencji samorządowców.

