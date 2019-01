Przedstawiciel Kremla nie skomentował także doniesień o tym, że rządowy samolot rosyjski w ostatnich dniach leciał do Ameryki Południowej, a także informacji mediów o Rosjanach należących do ochrony Maduro. Pieskow ocenił, że doniesienia takie należą do "sfery teorii spiskowych".

Guaido, przewodniczący kontrolowanego przez opozycję wenezuelskiego parlamentu, ogłosił się w zeszłym tygodniu tymczasowym prezydentem Wenezueli, uznając tym samym rządy Maduro za nielegalne. Przejęcie przez niego władzy uznały Stany Zjednoczone, Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui), Izrael i Australia, a spośród państw europejskich - Albania, Kosowo i Gruzja. Unia Europejska na razie wstrzymała się z taką deklaracją.

Rosja zadeklarowała w zeszłym tygodniu, że uznaje Maduro za prawomocnego prezydenta Wenezueli, a jego rząd za legalny. (PAP)