C&W: Podaż nowych biur w Warszawie to 233 tys. m2 w 2018, w br. będzie podobnie



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Podaż nowej powierzchni biurowej osiągnęła w Warszawie 232,7 tys. m2 w 20 inwestycjach w 2018 r., wynika z danych Cushman & Wakefield. Dzięki temu na koniec ub.r. całkowite zasoby biurowe w stolicy wyniosły 5,46 mln m2. W tym roku eksperci firmy spodziewają się bardzo zbliżonej podaży (230 tys. m2).

"Pomimo obserwowanej w 2018 r. luki podażowej, która utrzyma się również w 2019 r., na warszawski rynek w 20 inwestycjach oddano 232 700 m2 nowoczesnej powierzchni. Wynik ten jest o 70 tys. m2 niższy, niż pięcioletnia średnia dla lat 2012-2017. Największe budynki biurowe oddane na stołeczny rynek w 2018 roku to: Proximo II (19,95 tys. m2), Equator IV (19,2 tys. m2) oraz Centrum Biurowe Koneser (17,3 tys. m2)" - czytamy w komunikacie.

"Na koniec 2018 roku, w budowie znajdowało się blisko 730 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego ponad 82% zlokalizowane jest w strefach centralnych. W najbliższych dwunastu miesiącach możemy spodziewać się relatywnie niskiego poziomu nowej podaży, która wyniesie 230 tys. m2. Co więcej, na skutek przesunięcia terminów oddania kilku wielkoskalowych projektów na 2021 rok, zmniejszyła się prognozowana nowa podaż przewidziana na rok 2020" - powiedział konsultant w dziale badań i doradztwa Jan Szulborski, cytowany w komunikacie.

Po stronie popytowej, w 2018 r. zanotowano rekordowy wolumen aktywności najemców wynoszący 858 tys. m2 - to o 4% więcej niż w 2017 r., podano także.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej na koniec 2018 r. wyniósł 8,7%, co stanowi spadek o 2,9 pkt proc. r/r i jest najniższą wartością od 2012 r. Duża aktywność najemców biurowych została odzwierciedlona w wysokiej absorpcji, która w całym 2018 roku wyniosła 345 tys. m2 i była nieznacznie niższa od wartości z rekordowego 2017 r.

Utrzymujący się niski wskaźnik powierzchni niewynajętej nie wpłynął w IV kwartale 2018 roku na zmianę stawek czynszów nominalnych, które utrzymały się na poziomie 23,5-23,75 euro/m2/miesiąc dla najlepszych biur zlokalizowanych w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie.

"W 2018 r. zaobserwowaliśmy kilka istotnych i pozytywnych zmian na rynku warszawskim. Popyt brutto był wyjątkowo wysoki i wyniósł ok. 858 tys. m2, natomiast absorpcja wyniosła 345 tys. m2 i na koniec 2018 r. aż o 50% przewyższyła oddaną do użytku nową podaż. Spowodowało to spadek stopy pustostanów do rekordowo niskiej wartości 8,7%. Dodatkowo, rosnąca aktywność operatorów coworkingowych oraz duży udział ekspansji, a także rosnąca liczba nowych firm działających w Warszawie, gwarantują deweloperom komfortowe warunki w kontekście realizacji kolejnych projektów. Dla rynku warszawskiego bardzo istotne jest utrzymanie tempa przyrostu nowej podaży. Każdy rynek, na którym najemcy mają możliwość wyboru powierzchni, rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ taka sytuacja ma realny, pozytywny wpływ na popyt. Braki podażowe, których można zacząć się obawiać przy obecnej niskiej stopie pustostanów, mogą w dłuższej perspektywie odzwierciedlać się w niższym niż dotychczas wolumenie realizowanych na rynku transakcji" - skomentował dyrektor działu powierzchni biurowych w Cushman & Wakefield Krzysztof Misiak, cytowany w komunikacie.

Z punktu widzenia rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, w Warszawie odnotowano najwyższą aktywność inwestycyjną na rynku biurowym – zamknięto tu łącznie 28 transakcji o wartości 1,7 mld euro. W pozostałych miastach Polski liczba transakcji była niższa (13 transakcji), a wartość budynków, które zmieniły właściciela wyniosła łącznie 850 mln euro.

(ISBnews)