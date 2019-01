Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,40 USD, po zwyżce o 0,81 proc.

Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 60,39 USD za baryłkę, po wzroście ceny o 0,77 proc.

Inwestorzy śledzą z uwagą wydarzenia dotyczące Wenezueli.

Doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton ogłosił w poniedziałek, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na państwową wenezuelską firmę naftową PDVSA.

PDVSA jest największym przedsiębiorstwem w Wenezueli i największym źródłem dochodu w tym kraju. Administracja USA zapowiada zablokowanie jej aktywów wartych 7 mld dolarów.

Departament Stanu USA podał w niedzielę, że uznał przedstawiciela przywódcy opozycji wenezuelskiej Juana Guaido jako charge d'affaires Wenezueli w Waszyngtonie.

Z kolei rząd Australii uznał Juana Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli i zaapelował o jak najszybsze przywrócenie demokracji w tym kraju.

"To, co dzieje się w Wenezueli już do pewnego stopnia jest w cenach ropy" - wskazuje Sungchil Will Yun, analityk HI Investment & Futures Co.

"Wpływ Wenezueli wydaje się ograniczony, bo do tej pory USA nie nałożyły na ten kraj aż tak ostrych sankcji jak na Iran" - dodaje.

Na rynkach nie wygasają tymczasem obawy związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym, a coraz więcej amerykańskich firm ostrzega, że słabnie gospodarka Chin, co odbija się negatywnie na wynikach kwartalnych korporacji w USA, m.in. Caterpillar Inc., Nvidia Corp. czy Apple Inc.

W centrum uwagi w tym tygodniu pozostają zaś rozmowy handlowe USA-Chiny, które rozpoczną się w środę w Waszyngtonie. Pomyślny przebieg negocjacji amerykańsko-chińskich mógłby mocniej wesprzeć ryzykowne aktywa, w tym notowania ropy - wskazują analitycy.

W poniedziałek ropa w USA staniała o 1,70 USD, czyli 3,2 proc., najmocniej od miesiąca, do 51,99 USD za baryłkę. Brent straciła w poniedziałek 1,71 USD. (PAP Biznes)