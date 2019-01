"Ten kontrakt wpisuje się w naszą strategię, zakładającą wzmocnienie pozycji na tych europejskich rynkach, na których już jesteśmy. Eksport będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości spółki, wkrótce podpiszemy kolejne zagraniczne umowy" - powiedział prezes Krzysztof Sędzikowski, cytowany w komunikacie.



Nowe Swingi o długości 30 m są niskopodłogowe i klimatyzowane, mają 41 miejsc siedzących i 160 stojących, platformę dla wózków i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących, podano także.



Umowa obejmuje także dostawę części zamiennych, urządzeń diagnostycznych i szkolenia. Kontrakt jest częścią projektu "Zintegrowany projekt transportu miejskiego w Sofii - Faza II", realizowanego przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego "Regiony w rozwoju" 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



"Nowe tramwaje są częścią masowej modernizacji transportu publicznego w Sofii, którą zespół burmistrza Sofii Ms. Fandakova wdraża w ramach działań na rzecz poprawy jakości powietrza" - czytamy także.



To trzecia umowa pomiędzy PESA i Stolichen Electrotransport. Wcześniej bydgoska firma dostarczyła do Sofii 25 Swingów na bazie 2 umów, z 2013 roku 20 sztuk i z 2016 5 sztuk. Po zakończeniu dostaw pod koniec 2019 linie tramwajowe w stolicy Bułgarii będzie obsługiwać 38 niskopodłogowych Pesa Swing, podsumowano w materiale.



PESA Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.



