MPiT: Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, której celem będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje ona reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski. Na mocy ustawy, minister właściwy ds. gospodarki powoła zarząd fundacji, a następnie nada jej statut. Dokument będzie zawierać m.in. sposób realizacji zadań Platformy oraz wskaże jej siedzibę, podał resort.

"Misją Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest kreowanie w Polsce proinnowacyjnej kultury - nie tylko otwartej na nowe technologie, ale gotowej przekształcić polską gospodarkę w taką, która z sukcesem bierze udział w nurcie czwartej rewolucji przemysłowej - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie się koncentrować na:

- informowaniu, demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, szkoleniu i inicjowaniu działań budujących i rozwijających komponenty tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu;

- budowaniu kompetencji doradczych;

- budowaniu sieci wsparcia;

- koordynacji hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków, podano także.

Funkcje, jakie będzie pełnić platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku. Jednym z kluczowych działań Platformy będzie wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. Istotne jest zatem budowanie świadomości kadry menadżerskiej o potrzebie wprowadzania daleko idących zmian.

"Platforma pomoże przedsiębiorcom, którzy chcieliby wprowadzać u siebie nowe technologie, ale brakuje im „know how" w tym zakresie. Firmy będą mogły w jednym miejscu znaleźć kompleksowe wsparcie związane transformacją do przemysłu 4.0. To bardzo ważne, jeśli mówimy o konkurowaniu polskich firm na rynkach międzynarodowych" - powiedział wiceminister resortu odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Marcin Ociepa, cytowany w komunikacie.

Czwarta rewolucja przemysłowa dotyczy nie tylko inwestycji w nowoczesną technologię, lecz także kultury zarządzania, które powinno stać się bardziej elastyczne w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ważne jest także dostosowanie rynku pracy, tak aby popyt na kompetencje zgłoszone przez przedsiębiorcę miały odzwierciedlenie w programach studiów wyższych, szkół zawodowych i wszelkich kursów specjalistycznych. Dlatego też, jednym z podstawowych działań platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie dyfuzja wiedzy w gospodarce. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych oraz ułatwianie dostępu do technologii, podano także.

"Platforma będzie też budować odpowiednie środowisko wokół Przemysłu 4.0, oparte na współpracy i zaufaniu. W tym celu będzie podejmować współpracę, koordynować i standaryzować cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych" - czytamy także.

Jak wyjaśnia resort, fundacja będzie proponować rozwiązania technologiczne z obszaru przemysłu 4.0, a także konieczne w ich stosowaniu zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami. Jej zadaniem ma być również tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane podmiotom, które prowadzą działalność na terytorium Polski - przedsiębiorcom, jednostkom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym.

"Świat przemysłu wchodzi pewnym krokiem na kolejny, czwarty poziom. To tempo, wraz z rozwojem technologii, jest coraz szybsze i polscy przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, by zwiększać produktywność firm i wzmacniać ich konkurencyjność. Platforma ma w tym pomóc, jednak pamiętajmy, że nie zastąpi działań przedsiębiorców. Firmy muszą otwierać się na nowe modele zarządzania, zwiększanie cyfryzacji, robotyzacji czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji" - dodał minister Ociepa.

(ISBnews)