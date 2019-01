PGNiG OD ma list intencyjny z PKS w Bielsku-Białej ws. budowy stacji CNG w 2019



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny podpisało list intencyjny z PKS w Bielsku-Białej w sprawie budowy ogólnodostępnej stacji paliw CNG do końca 2019 r., podała spółka. Stacja zagwarantuje dostawy sprężonego gazu ziemnego dla bielskiego PKS, który planuje zakup 26 nowych, ekologicznych autobusów na CNG do końca 2020 r. Ze stacji będą mogli korzystać również mieszkańcy.

"Dzisiejsze porozumienie stanowi kolejny dowód na to, że obrana przez nas strategia promocji gazomobilności jest słuszna. To dopiero początek roku, a chęć zakupu ekologicznych autobusów gazowych zadeklarowały już Łomża i Suwałki. Cieszymy się, że dołącza do nich powiat bielski. Popularyzacja pojazdów napędzanych gazem CNG to szansa na czyste powietrze w tych rejonach Polski, które mają największy problem ze smogiem" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

"Segment gazomobilności w Polsce rozwija się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie i jesteśmy przekonani, że takie tempo zostanie zachowane w kolejnych latach. W tym roku pozyskaliśmy już trzeciego partnera do współpracy w tym obszarze. To najlepszy dowód potwierdzający nasze założenia dotyczące rozwoju sektora gazomobilności w nadchodzących latach" – dodał wiceprezes Marcin Szczudło.

Polscy przewoźnicy coraz częściej doceniają korzyści finansowe związane z wykorzystaniem autobusów na CNG. Koszt przejechania 100 kilometrów takim pojazdem jest o ok. 10% niższy niż w przypadku autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszczędności mogą jeszcze wzrosnąć nawet do ok. 20%, w związku z planowanym zniesieniem akcyzy na gaz ziemny CNG do celów napędowych. Odpowiednia ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP w połowie ubiegłego roku i oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, przypomniała spółka.

"Wprowadzenie do eksploatacji przez PKS w Bielsku-Białej 26 nowych pojazdów zasilanych paliwem CNG znacząco poprawi warunki podróżowania naszych mieszkańców. Równie istotne jest dla nas to, że inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Decyzja PGNiG dotycząca budowy stacji CNG na terenie Bielska-Białej to wyraźny sygnał do podjęcia działań związanych z wymianą taboru na zasilany paliwem CNG. Dotyczy to nie tylko autobusów w służbie komunikacji publicznej, lecz także pojazdów komunalnych" - wskazał prezes PKS Marek Małacha.

Właścicielem PKS w Bielsku-Białej jest Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny powołany przez 9 lokalnych gmin oraz powiat bielski. Zadaniem Związku jest modernizacja i rozwój transportu publicznego poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz usprawnianie połączeń sieciowych na terenie powiatu oraz Bielska-Białej.

CNG to sprężony gaz ziemny o wysokich walorach ekologicznych, dlatego stanowi jedno z najlepszych paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do 99%. Ponadto silniki zasilane CNG pracują ciszej w porównaniu do tych na olej napędowy, podkreślono w materiale.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)