Źródło: PAP

MSW i Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji sprzeciwiły się propozycji, by do kodeksu karnego wprowadzić osobny artykuł dotyczący tortur. Taką zmianę proponowała Rada ds. Praw Człowieka przy prezydencie Rosji w celu dostosowania prawa do konwencji ONZ.