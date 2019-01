Palestyński premier Rami Al-Hamdallah wraz z rządem podał się do dymisji

Źródło: PAP

Palestyński premier Rami Al-Hamdallah podał się we wtorek wraz z rządem do dymisji, przekazując rezygnację prezydentowi Autonomii Palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi. Utrudni to proces pojednania z rządzącym w Strefie Gazy islamistycznym ugrupowaniem Hamas.