Źródło: PAP

Nawet do 250 tys. Brytyjczyków mieszkających w 27 pozostałych krajach UE może wrócić do W.Brytanii w razie brexitu bez porozumienia - wynika z rządowej analizy, do której dotarł serwis BuzzFeed. Według rządowego źródła ok. 40 proc. powracających stanowiliby emeryci.