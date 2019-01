Radio Swoboda (rosyjska redakcja radia RFE/RL) podaje, że samolot opuścił Wenezuelę około godz. 17 czasu lokalnego i do Moskwy ma przybyć w czwartek około godz. 11 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce).

Niezależne media rosyjskie informowały, że do Caracas maszyna typu Boeing 777 wyleciała 28 stycznia bez pasażerów, ale z dwiema załogami. Przybyła do Caracas następnego dnia. Rejs określono jako zagadkowy, ponieważ firma Nordwind Airlines nigdy dotąd nie latała do Wenezueli. MSZ Rosji nie zaleca swym obywatelom wyjazdów do Wenezueli, a rosyjskie biura podróży nie sprzedają wycieczek do tego kraju.

Lot do Caracas zbiegł się z doniesieniami agencji zachodnich o pojawieniu się w Wenezueli najemników z Rosji. Jednocześnie jeden z wenezuelskich parlamentarzystów oskarżył władze o próbę wywiezienia do Moskwy 20 ton złota z krajowych rezerw, co stanowi jedną piątą tych zapasów. Złoto miałoby być wywiezione - jak utrzymywał deputowany - właśnie przybyłym z Moskwy samolotem.

Władze Wenezueli zaprzeczyły, by samolot przybył do Caracas. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nic mu nie wiadomo, by rosyjski samolot znajdował się w Wenezueli.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)