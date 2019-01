Minister zapytany, jak ocenia dotychczasową efektywność prac przygotowujących budowę polskiej elektrowni jądrowej, powiedział, że spółka PGE EJ1 przeprowadziła szereg badań lokalizacyjnych i środowiskowych w rejonach, gdzie siłownie jądrowe mogłyby powstać. W sumie jak zaznaczył, na różne prace przygotowawcze w latach 2010 - 2027 wydano ok. 750 mln zł. W efekcie powstało kilka ekspertyz, raportów i analiz.

Skobel zaznaczył, że trwa analiza wniosków, które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych rządowego projektu rozwoju polityki energetycznej Polski do roku 2040.Po zakończeniu konsultacji społecznych włączymy zielone światło dla budowy elektrowni atomowych.

23 listopada Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt Polityki Energetycznej Państwa (PEP) do 2040 r. Konsultacje mają potrwać do 15 stycznia. Zgodnie z projektem, w 2033 r. w Polsce miałby ruszyć pierwszy blok jądrowy o mocy rzędu 1-1,5 GW. Kolejne miałyby być oddawane do użytku co dwa lata do 2043 r., projekt mówi bowiem nawet o sześciu blokach o sumarycznej mocy 6-9 GW. Model finansowania jest jeszcze nieznany.

Według ostatnich zapewnień Departamentu Energii Jądrowej w ME, do końca roku powinno dojść do aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) w zakresie modelu biznesowo-finansowego oraz harmonogramu. Celem PPEJ w obecnej wersji pozostaje wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych o sumarycznej mocy rzędu 6 GW, a pierwszy blok miałby - według obowiązujących ciągle zapisów programu - ruszyć w 2024 r.

Rozważane są dwie lokalizacje w woj. Pomorskim - "Żarnowiec" oraz "Lubiatowo-Kopalino". Zgodnie z obecnymi założeniami, wybór ma zostać dokonany przez inwestora - spółkę PGE EJ1 - na podstawie wyników badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które w pełnym zakresie rozpoczęto wiosną 2017 r. Badania miały potrwać 24 miesiące.

