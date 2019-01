Dąbrowski z ME: Planujemy ograniczenie zasady 10H dla elektrowni wiatrowych



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wśród działań, mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii, jest m.in. zniesienie zasady 10H w odniesieniu do inwestycji wiatrowych, na które jest zgoda społeczna, poinformował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. W planach są też aukcje na 2 500 MW energii z wiatru na lądzie i 700 MW fotowoltaiki w 2019 r.

"[Przewidziane działania to] realizacja aukcji w zakresie wiatru na lądzie i fotowoltaiki, odblokowanie zasady 10H, przynajmniej w odniesieniu do tych inwestycji, które są możliwe do realizacji w gminach, gdzie jest zgoda społeczna, kontynuowanie i popularyzacja programu prosumenckiego poszerzonego o sektor małych i średnich przedsiębiorstw i opracowania metody wspierania inwestycji w OZE dla technologii osiągających rynkowy poziom cen grid parity, być może w oparciu o system gwarancji bankowych w miejsce systemu aukcyjnego" - powiedział Dąbrowski w Sejmie.

Wcześniej poinformował, że Ministerstwo Energii wstępnie zakłada, że w 2019 r. mogą odbyć się aukcje, które pozwolą na powstanie nawet 2 500 MW nowej mocy zainstalowanej w sektorze wiatru na lądzie i mniej więcej 700 MW nowych mocy w sektorze fotowoltaiki, jednak wciąż analizuje tę kwestię.

Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10H) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

(ISBnews)