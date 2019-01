HubStyle chce otworzyć ok. 20 sklepów Sugarfree & Cardio Bun do końca roku



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - HubStyle do końca roku zamierza otworzyć około 20 sklepów Sugarfree & Cardio Bunny na zasadach franczyzowych, a w ciągu 3 lat ich liczbę zwiększyć do 50, poinformował ISBnews dyrektor sprzedaży Michał Brzemiński.

"Do końca tego roku zakładamy, że uda nam się otworzyć zaplanowanych 20 sklepów w miastach powyżej 150 tysięcy mieszkańców, i wprowadzić nasze produkty do butików multibrandowych w miastach poniżej 150 tys. mieszkańców. W tej chwili mamy 3 sklepy stacjonarne, z których dwa to nasze własne placówki, a jeden to działający we Wrocławiu sklep franczyzowy. Aktualnie szukamy kolejnych lokalizacji i franczyzobiorców" - powiedział w rozmowie z ISBnews Brzemiński odpowiedzialny w spółce także za wdrożenie strategii rozwoju sprzedaży.

Dodał, że sieć 20 sklepów marek Sugarfree & Cardio Bunny będzie prowadzona wyłącznie na zasadach franczyzowych, a sklepy będą zlokalizowane głównie w galeriach handlowych.

"Obecnie przygotowujemy się do otwarcia dwóch placówek, jedna zlokalizowana będzie na południu Polski, a druga w województwie kujawsko-pomorskim. Myślimy, że uda nam się je uruchomić w połowie drugiego kwartału" - powiedział dyrektor.

Według niego, zainteresowanie ze strony franczyzobiorców możliwością prowadzenia sklepów pod marką Sugarfree & Cardio Bunny jest bardzo duże.

"Musimy jednak cały czas myśleć o jakości tych placówek, zarówno pod katem ich lokalizacji, odpowiedniej ekspozycji marki, jak i obsługi klienta. To dla nas priorytet, dlatego szukamy osób identyfikujących się z marką, które zaangażują się w rozwój własnego biznesu. My w zamian oferujemy atrakcyjne warunki i współpracę na prawdziwie partnerskich warunkach. Ważne jest również wsparcie naszych franczyzobiorców pod kątem profesjonalnych szkoleń dla ekspedientów. Celujemy w powierzchnie handlowe rzędu 110-150 m2 w bardzo dobrych lokalizacjach" - dodał Brzemiński.

HubStyle ma także długoterminowe plany rozwoju, zgodnie z którymi dynamicznie rozwijana będzie zarówno sieć franczyzowa jak i współpraca z butikami multibrandowymi na zasadzie handlu hurtowego.

"W ciągu trzech lat chcemy mieć 50 placówek franczyzowych i około 600 współpracujących butików, ale w tym ostatnim przypadku będziemy oceniać jakość tych hurtowych odbiorców i na bieżąco weryfikować cel. Chciałbym, aby w 2019 r. obrót detalu stanowił 60-80% ogólnych przychodów, co jest realne przy założeniu zrealizowania harmonogramu otwarć. Obecnie zdecydowana większość obrotów generowanych jest w e-commerce, w którym działamy od samego początku" - dodał.

Brzemiński podkreślił, że dodatkowym celem jest postawienie na komplementarność - np. klientka kupuje nie tylko sukienkę Sugarfree czy produkt Cardio Bunny uszyte z bardzo dobrych materiałów i modne, ale także dodatkowe, uzupełniające produkty.

"Obecnie w ramach tych dwóch marek będziemy znacząco rozszerzać portfolio naszych produktów, ale na razie nie możemy zdradzić jakie to będą produkty. To odpowiedź na zapotrzebowanie klientek, które chcą być kompleksowo obsłużone w jednym miejscu. Mamy swoje biuro projektowe w kraju, a większość odzieży jest szyta w Polsce. Testujemy także rynki zagraniczne pod kątem produkcyjnym, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę rozwój naszej sieci sprzedaży" - podkreślił Brzemiński.

Spółka poinformowała, że posiada wystarczające środki finansowe, które pozwolą na rozwój działalności.

"Środki na rozwój mamy zabezpieczone zarówno na ten rok jak i kolejny. Te lata są dla nas kluczowe i widzimy duży potencjał w sklepach stacjonarnych" - powiedział Brzemiński.

Dyrektor potwierdził, że wpływają do spółki także zapytania dotyczące produktów i potencjalnej współpracy z zagranicy.

"Mamy kilka pytań z zagranicy, ale chcemy się pod ten rozwój dobrze przygotować. Poprzez e-commerce jesteśmy obecni w kilku krajach, ale docelowo chcielibyśmy posiadać odpowiedniego partnera na danym rynku lokalnym" - powiedział Brzemiński.

HubStyle zarządza obecnie dwiema markami - Sugarfree i Cardio Bunny. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

