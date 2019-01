WIG20 wzrósł na zamknięciu czwartkowej sesji o 0,95 proc. do 2.380,11 pkt., mWIG40 zwyżkował o 0,92 proc. do 4.076,71 pkt., sWIG80 poszedł w górę o 0,19 proc. do 11.081,31 pkt., a WIG zyskał 0,87 proc. do 60.367,42 pkt.

Obroty na GPW przekroczyły 1 mld zł, a na spółkach z WIG20 wyniosły ponad 900 mln zł.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł Santander BP (o 4,1 proc.) odrabiając z nawiązką spadki ze środy, które nastąpiły po publikacji wstępnych wyników banku.

Spadkom przewodził CD Projekt (o 2,6 proc.), jednak kurs akcji producenta gier w styczniu poszedł w górę o 30 proc.

Kurs CCC wzrósł o 1,9 proc., a Gino Rossi zwyżkował o 2,1 proc. Spółki podały w środę wieczorem, że podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnienia przez CCC wsparcia finansowego dla zachowania płynności Gino Rossi oraz jego integracji w ramach grupy kapitałowej.

Na szerokim rynku wzrósł Work Service (o 7,3 proc.). Grupa poinformowała w czwartek o rozpoczęciu procesu sprzedaży spółek zagranicznych: Work Service Czech, Work Service Slovakia, Work Service SK, Work Service Outsourcing Slovakia. Stanowi to realizację warunków emisji obligacji z grudnia 2018 r.

Notowany na NewConnect Pure Biologics wzrósł o blisko 13,6 proc. po informacji, że projekt spółki został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 30,1 mln zł. Kapitalizacja biotechnologicznej spółki wyniosła w czwartek 24 mln zł.

Kurs Celonu Pharmy spadł o 1,4 proc. Dwa projekty należącej do mWIG40 spółki farmaceutycznej również zostały rekomendowane przez NCBiR do dofinansowania. Ich łączna wartość wynosi 49,2 mln zł. Kapitalizacja Celonu to blisko 1,6 mld zł.

WZROSTOWY STYCZEŃ

WIG20 zyskał w styczniu 4,5 proc., a WIG poszedł w górę o 4,6 proc. Dla tych indeksów był to najlepszy miesiąc od listopada 2018 r.

Podobnej skali wzrosty zanotowały małe i średnie spółki - mWIG40 wzrósł o 4,3 proc., a sWIG80 zwyżkował o 4,8 proc. Ostatnio tak wysokie wzrosty indeksy zanotowały w styczniu 2017 r. (PAP Biznes)