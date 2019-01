Wenezuela: Guaido: specjalne oddziały policji przyjechały do domu mojej żony

Źródło: PAP

Juan Guaido, lider opozycji i przywódca parlamentu, który w zeszłym tygodniu ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli, powiedział w czwartek, że specjalne oddziały policji przyjechały do mieszkania jego żony, wypytując o nią. Uznał to za próbę zastraszenia go.