Biedroń: Nie chcemy już więcej wojny polsko-polskiej

Nie chcemy już więcej wojny polsko-polskiej, chcemy wzajemnego szacunku i dialogu; ostatnie lata były zimne i ponure, dostawaliśmy nieustanny konflikt, a zamiast dobra wspólnego - interes partyjny, potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz - mówił w niedzielę Robert Biedroń.

Na warszawskim Torwarze odbywa się konwencja założycielska partii b. prezydenta Słupska.

Biedroń dziękował uczestnikom zjazdu za ich obecność i wiarę w to, że zmiana jest możliwa. "Dziękuję wam za to, że przywieźliście tyle pozytywnej energii, że to, co dzisiaj dzieje się na Torwarze zmieni oblicze tej ziemi" - mówił.

"Teraz, potrzebujemy tej energii bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreślił Biedroń. Przypominał, że 20 dni temu w Gdańsku stała się wielka tragedia, a milionów Polaków świat na chwilę się zatrzymał. "Nie żyje zasłużony samorządowiec, prezydent Gdańska, który często nie bał się iść pod prąd, który ostatnie lata poświęcił na budowaniu mostów, tworzeniu wspólnoty" - wskazywał.

Biedroń podkreślił, że jako były prezydent miasta i samorządowiec wie, że testament Pawła Adamowicza trzeba zrealizować. "Musimy zrealizować testament Pawła Adamowicza. Wartości, których bronił Paweł, są naszymi wartościami. Te wartości, te marzenia, przywiodły nas tutaj, dzisiaj na Torwar" - dodał.

"Naszą najważniejszą wartością jest wspólnota, nie chcemy już więcej wojny polsko-polskiej, chcemy wzajemnego szacunku, chcemy dialogu, dlatego tutaj jesteśmy, żeby wszyscy nas usłyszeli" - oświadczył Biedroń.

"Ostatnie lata były zimne i ponure. Zamiast rozmowy dostawaliśmy nieustający konflikt, zamiast dobra wspólnego interes partyjny, zamiast empatii rosnącą wrogość. Niech w końcu się to zmieni. Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz, niech nareszcie do tego zimnego kraju, niech nareszcie przyjdzie wiosna" - powiedział.

Biedroń: Jest tu z nami cała Polska; nie ma tylko tych z Wiejskiej

Jest tu z nami cała Polska, tylko jednej grupy tutaj nie ma - tych z Wiejskiej - powiedział Robert Biedroń podczas konwencji założycielskiej jego partii odbywającej się w niedzielę na warszawskim Torwarze. Przyjechaliśmy tu, by im przypomnieć, że Polska jest dobrem wszystkich obywateli - mówił.

Biedroń podkreślił, że budynek Sejmu jest "zamknięty" i "zabarykadowany". "Musimy to zmienić, możemy to zmienić i wiemy, jak to zrobić - bo jak nie my, to kto?" - powiedział.

Zwracając się do uczestników konwencji przybyłych z różnych części kraju, wskazał: "Jest dzisiaj tutaj z nami cała Polska, tylko jednej grupy dzisiaj tutaj nie ma - z Wiejskiej". "Tych z Wiejskiej, tam, gdzie cały czas trwa zima stulecia, gdzie posłowie i posłanki myślą, że świat zatrzymał się w poprzednich wiekach" - dodał lider nowej partii.

"Idziemy tam, ale zanim tam dojdziemy, niech dowiedzą się, że idą roztopy, że nadchodzi zmiana" - podkreślił Biedroń.

"Przyjechaliśmy tu dzisiaj, by przypomnieć im, że w Konstytucji, której bronimy i bronić zawsze będziemy, w artykule pierwszym zapisaliśmy, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich obywateli bez wyjątku" - powiedział.

Jak zaznaczył, chce też przypomnieć, że Polska to również piękne i dumne metropolie oraz równie piękne i dumne mniejsze miasta. "Chcemy im to przypomnieć. Przyjechaliśmy tu dziś, by im przypomnieć, że Polska jest każdej i każdego bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną czy zasobność portfelach" - wskazał Biedroń.

>>> Czytaj też: "Politico": Postulaty Biedronia mogą zostać wysłuchane po raz pierwszy od 1989 r.