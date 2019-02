Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na PCM do 22 lutego



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Prime Car Management (PCM) do 22 lutego, podała spółka.

"Niniejszym informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 22 lutego 2019 r. włącznie" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na sprzedaż akcji planowano pierwotnie na okres 18 stycznia - 18 lutego br.

"Staramy się dotrzeć do wszystkich akcjonariuszy, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć nasze wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management. Chcemy, aby zarówno inwestorzy indywidualni, jak i inwestorzy instytucjonalni w pełni zapoznali się z naszą ofertą. Liczymy na pozytywną odpowiedź na naszą propozycję, gdyż jest to dla akcjonariuszy dobra okazja do wyjścia z inwestycji" - powiedział prezes Hitachi Capital Polska Eric van Vliet, cytowany w komunikacie.

Pod koniec grudnia Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji PCM, stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)