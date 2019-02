Wstęp do Wenecji za 3 euro. Będą sowite podwyżki

Źródło: PAP

Zgodnie z zapowiedziami władze Wenecji wprowadzą opłatę za wstęp do miasta; w tym roku ma ona wynosić 3 euro. Od przyszłego roku, w zależności od terminu, będzie to od 6 do 10 euro. Od 2022 roku konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja wizyty.