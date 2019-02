MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do blisko 235 mld zł



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wniosków złożonych do 3 lutego br. wyniosła 382,1 mld zł, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Według umów podpisanych do 3 lutego br., kwota dofinansowania w części UE wynosiła blisko 235 mld zł.

"Do 3 lutego 2019 roku podpisano z beneficjentami 46 774 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE blisko 235,0 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Od uruchomienia programów do 3 lutego 2019 r. złożono 101 804 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 619,5 mld zł.

(ISBnews)