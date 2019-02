"Ostateczny wynik po 2018 r. będziemy mieli w marcu br. Natomiast narastająco miesiąc po miesiącu mamy wynik i deficyt budżetu państwa samego to jest pomiędzy 10 a 11 mld zł i on się jeszcze waha i jest to 10,3 mld zł na dzień wczorajszy (4 lutego br.) i taki mam odczyt" - powiedziała Czerwińska w wywiadzie dla portalu Bankier.pl.

Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że deficyt budżetu centralnego za 2018 r. wyniesie ok. 0,5 proc. PKB, tj. 10-11 mld zł.

Na początku stycznia minister finansów Teresa Czerwińska zapowiadała, że budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5 proc. PKB.

W budżecie państwa po 11 miesiącach 2018 r. odnotowano - według sprawozdania operatywnego - 11,06 mld zł nadwyżki (tj. zgodnie z danymi szacunkowymi). Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.