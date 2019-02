POPiHN: Marże na paliwa znacząco wzrosły w styczniu



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Marża detaliczna na olej napędowy zwiększyła się w styczniu br. ponad trzykrotnie w porównaniu do średniej z całego 2018 roku, a na benzynę i autogaz - ponad dwukrotnie, wynika z najnowszych wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Średnia cena detaliczna ON w styczniu 2019 wyniosła 5,03 zł/l i była o 2,4% wyższa niż przeciętnie w 2018 r. (4,91 zł/l). Natomiast marża na to paliwo wyniosła 25 groszy na litrze, w porównaniu do zaledwie 8 groszy w 2018 roku (wzrost o 212%).

Benzyna kosztowała w styczniu na polskich stacjach paliw średnio 4,77 zł/l i była o 3,2% tańsza niż przeciętnie w 2018 roku (4,93 zł/l). Marża na benzynę wzrosła natomiast z 17 do 37 groszy na litrze, czyli o blisko 118%.

W przypadku autogazu przeciętna cena w minionym miesiącu wynosiła 2,27 zł/l, niespełna 2% więcej niż średnio w 2018 r. (2,23 zł/l). Wartość marży detalicznej na LPG w styczniu to 46 groszy za litr, wobec 20 groszy w 2018 r. To wzrost o 130%.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

(ISBnews)