Komisja podkreśliła, że zobowiązania, jakie zaoferowały oba przedsiębiorstwa, są niewystarczające, by zezwolić na ich połączenie.

Ruch KE podjęty został wbrew mocnemu lobbingowi ze strony Paryża i Berlina, którym zależało na utworzeniu "europejskiego championa", zdolnego do konkurencji, zwłaszcza z Chinami. Sprawa ta może odgrywać rolę w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Francji i Niemczech.

O konieczności zmiany reguł, tak by umożliwiać tworzenie europejskich championów, mówili we wtorek wieczorem na wydarzeniu zorganizowanym w Brukseli przez Fundację Konrada Adenauera szefowa niemieckiej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer i kandydat na przewodniczącego KE wystawiony przez Europejska Partię Ludową Manfred Weber.

Siemens i Alstom są światowymi liderami w sektorze transportu kolejowego. Obie firmy mają szerokie portfolio produktów i konkurują w przetargach na produkcję i dostawę: taboru dużych prędkości, taboru tradycyjnego i miejskiego (tramwaje, pociągi metra). Firmy produkują też systemy sygnalizacji, które zapewniają kontrolę bezpieczeństwa w sieciach kolejowych.

>>> Polecamy: KE zablokowała fuzję Alstomu i Siemensa