Sprzedaż BAH wzrosła o 28% r: r do 256 samochodów w styczniu



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 256 samochodów w styczniu (w tym 182 samochody marki Land Rover i 74 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka.

"Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w grupie: 107 szt. (-5% r/r), w tym 65 samochodów marki Land Rover i 42 samochody marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza grupy; 100 szt. (+28% r/r), w tym 72 samochody marki Land Rover i 28 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 51 mln zł (+20% r/r), podano także.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)