"Ubiegły rok był dla Huawei czasem przełomowym. W II kwartale 2018 roku przejęliśmy pałeczkę lidera na rynku smartfonów z udziałem na poziomie 33,4% w ujęciu ilościowym. W 2019 roku mamy ambicję, aby utrzymać stabilną pozycję największego gracza w Polsce" - powiedział dyrektor zarządzający Huawei CBG w Polsce Jefferson Zhang, cytowany w komunikacie.



W Polsce co trzeci sprzedany smartfon ma logo Huawei. Silna pozycja biznesowa firmy wynika m. in. z sukcesu sprzedaży flagowych linii smartfonów - serii P20 oraz Mate20 w połączeniu z utrzymującym się popytem na produkty ze średniego segmentu cenowego, m. in. serii P smart, podano również.



"W 2019 roku chcemy zachować szybkie tempo wzrostu w segmencie smartfonów, ale też laptopów i akcesoriów. Jest to ogromne wyzwanie biznesowe, dlatego potrzebujemy wzmocnić nasz zespół. Będziemy zatrudniać we wszystkich działach firmy, m. in. sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Pod koniec 2019 roku chcemy podwoić zatrudnienie w polskim biurze" - dodała dyrektor marketingu i komunikacji w Huawei CBG Polska Dorota Natalia Haller.



Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.



>>> Polecamy: Francuski minister ujawnia: KE nie zgodzi się na fuzję Alstomu i Siemensa