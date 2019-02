Źródło: ISBnews

Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje wzrost gospodarczy w Polsce na 5,1 proc. w 2018 r. i spodziewa się spowolnienia do 3,6 proc. w 2019 r. oraz do 3 proc. w 2020 r. i do 2,8 proc. rocznie w latach 2021-2023.