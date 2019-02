W raporcie podkreślono, że za taki wynik w głównej mierze odpowiadają firmy, które nabyły w ub. roku prawie 385 tys. aut, co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu do w roku 2017. Dodano, że "nabywcy indywidualni zarejestrowali w 2018 r. ponad 147 tys. samochodów, czyli tyle, co rok wcześniej".

Dla porównania autorzy raportu podali dane dla całej Unii Europejskiej, gdzie zarejestrowano w tym czasie ponad 15 mln nowych samochodów osobowych, czyli o 0,1 proc. więcej w porównaniu do 2017 roku.

Oprócz rekordowej liczby samochodów osobowych, w ubiegłym roku zarejestrowano także "68,8 tys. aut dostawczych, prawie 30 tys. samochodów ciężarowych, ponad 26 tys. przyczep i naczep oraz 2,7 tys. autobusów" - podano.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że "coraz większą popularnością cieszą się auta z silnikami benzynowymi i z napędami alternatywnymi, natomiast coraz rzadziej Polacy decydują się na samochody z silnikami diesla".

Ponadto w raporcie wskazano, że "produkcja samochodów osobowych w Polsce w 2018 roku wyniosła niespełna 452 tys., co oznacza spadek o ponad 12 proc. w porównaniu do wyniku z 2017 r.". "O ponad 19 proc. rdr, wzrosła za to w Polsce produckja samochodów dostawczych i ciężarowych, osiagając na koniec ub. roku poziom 202 tys." - podano.

"Wartość produkcji sprzedanej wyniosła w 2018 roku niespełna 154 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc rok do roku" - czytamy w raporcie. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt