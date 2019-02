mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 r.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Perspektywy dla mBanku na 2019 r. obejmują m.in. dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego, podał bank.

Perspektywy dla mBanku na 2019 r. to m.in.: "Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego. Brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania", podano w prezentacji wynikowej.

W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do 2,58%, dzięki zmianie struktury aktywów i stabilnym kosztom finansowania, podała także instytucja.

Odnośnie wyniku prowizyjnego, mBank przewiduje, że zmiany w opłatach będą trudne do wprowadzania "ze względu na dużą konkurencję w sektorze i ograniczenia regulacyjne", podano także.

Wynik prowizyjny spadł o 1,6% do 976 mln zł w 2018 r.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

