ING Bank Śląski uruchomił pilotaż usługi startupu Placeme



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski rozpoczął pilotażowe udostępnianie aplikacji Placeme, wspierającej przedsiębiorców w wyszukiwaniu najlepszego miejsca do rozwoju ich biznesu, podał bank.

Placeme to usługa skierowana do przedsiębiorców oraz osób, które planują założyć firmę. Aplikacja pomaga wyszukać i ocenić lokalizację z największym potencjałem biznesowym pod kątem nowych inwestycji, a także optymalizacji działań sprzedażowo-marketingowych. Narzędzie oferuje m.in. wyszukiwanie lokalu pod swój biznes, pozyskiwanie informacji o konkurencji działającej w okolicy i zwyczajach konsumentów, a także możliwość przygotowania reklamy mobilnej do odpowiednich osób, podano.

"Aktywnie poszukujemy na rynku rozwiązań, które mogą być wartością dodaną dla naszych klientów. Chcemy kompleksowo wspierać przedsiębiorców na każdym etapie życia firmy, także na samym początku. Rozwiązanie oferowane przez startup Placeme stanowi uzupełnienie oferty naszego banku i daje przedsiębiorcom możliwość pozyskania większej liczby klientów. W pilotażu chcemy zbadać potencjał tego narzędzia" - powiedziała Chief Innovation Officer w ING Banku Śląskim Małgorzata Jarczyk-Zuber, cytowana w komunikacie.

Podstawowe funkcje Placeme są dostępna bezpłatnie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)