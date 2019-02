LPP podtrzymuje plan zwiększenia powierzchni sklepów o 10% r: r w 2019 r.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - LPP podtrzymuje cel 10-proc. wzrostu powierzchni sieci sprzedaży w tym roku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki.

"Skupimy się głównie na zwiększaniu powierzchni niemal wszystkich naszych marek, mniej zaś na zwiększaniu liczby sklepów. Obecnie w budowie jest 250 tys. m2, ale netto zakładamy, że przybędzie nam w tym roku ok. 100 tys. m2. Wszystkie nasze marki przechodzą modernizację" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że wiele marek wciąż posiada zbyt małą powierzchnię sprzedaży, a spółka widzi potencjał nie tylko w kraju do zwiększenia ich powierzchni.

"Mieliśmy dużo średnich sklepów, np. średnia powierzchnia Cropp i House to 350 m2, przy tym trafiają się jeszcze mniejsze, a chcemy, żeby miały one więcej np. ok. 1 000 m2. Zmieniamy formaty i będziemy wzmacniać wszystkie marki, nawet jeśli w ostatnim okresie nie miały najlepszej sprzedaży, jak np. Mohito" - zapowiedział prezes.

Podtrzymał, że LPP chce zadebiutować w dwóch kolejnych krajach w tym roku: Bośni i Hercegowinie oraz Finlandii.

"Pozostajemy przy naszych planach otwierania naszych sklepów na 2 nowych rynkach rocznie, choć nie możemy wykluczyć, że to się zmieni. Jeżeli w jakimś kraju pojawi się odpowiednia lokalizacja dla naszych marek, to z pewnością z niej skorzystamy" - powiedział Piechocki.

LPP zakłada, że na początku IV kw. dojdzie do otwarcia centrum handlowego w Helsinkach, gdzie spółka ulokuje wszystkie pięć marek.

"Centrum handlowe, w którym pojawią się nasze marki będzie dużym wydarzeniem w Helsinkach. To duży kompleks nie tylko handlowy, ale też mieszkalny i biurowy. Otwarcie tej inwestycji planowane jest na październik tego roku" - dodał.

"Nadal obserwuję takie miasta, jak Paryż czy Mediolan, gdzie chciałbym otworzyć kolejny nasz flagowy sklep Reserved. Największy problem, z jakim obecnie się mierzę, to znalezienie odpowiednio dużej powierzchni w bardzo dobrej lokalizacji. Nie interesują nas półśrodki. Podobnie było z Londynem. Tam otworzyliśmy salon Reserved w najlepszej lokalizacji - na Oxford Street z myślą o tym, aby pokazać się klientom z różnych części świata, którzy odwiedzają to miasto. To inwestycja w przyszłość naszej firmy tym bardziej, że chcemy, aby nasza marka była rozpoznawalna docelowo na całym świecie" - powiedział też Piechocki.

"Trudno mi podać, ile chcielibyśmy posiadać sklepów czy krajów za 5 czy 10 lat. Dla mnie w tej branży najważniejsza jest droga, a nie sam cel. Dlatego nie wykluczam, że w przyszłości otworzymy nasze sklepy np. w Chinach czy w Nowym Jorku" - podsumował prezes.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)