Czterej mężczyźni, zatrzymani we wtorek przez CBA pod zarzutem korupcji przy dostawach urządzeń do KGHM usłyszeli w prokuraturze w Katowicach zarzuty dotyczące wręczania i przyjmowania łapówek lub ich obietnicy. To dwaj nadsztygarzy z grupy kapitałowej KGHM i właściciele dolnośląskiej firmy. >>>>

mBank odnotował 332,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając niezaudytowanwe dane. >>>>

Perspektywy dla mBanku na 2019 r. obejmują m.in. dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego, podał bank. >>>>

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku (z 976 mln zł w ub.r.), poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank podtrzymuje chęć wypłacenia dywidendy z zysku za 2018 r. i pozostaje w tej kwestii w dialogu z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z wypowiedzi prezesa Cezarego Stypułkowskiego. >>>>

Agora, w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów grupy, podjęła decyzję o dokonaniu odpisów w segmentach Prasa oraz Internet, podała spółka. Łączny negatywny wpływ wszystkich zdarzeń o charakterze jednorazowym na jednostkowym wynik netto Agory to około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł. >>>>

Ergis miał 776,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., co oznacza wzrost o 3,5% r/r oraz 14,05 mln zł zysku netto (-32,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Spółka zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data. >>>>

Spółka zależna Arctic Paper - Rottneros AB, notowany na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, osiągnęło 92 mln zł zysku netto w 2018 r., podał Arctic Papers. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) pobiła w styczniu br. miesięczny rekord wydobycia, podała spółka. Górnicy z Bogdanki wydobyli w tym okresie 903,5 tys. ton węgla handlowego, tym samym poprawiając poprzedni rekord wydobycia, osiągnięty w grudniu 2014 r. >>>>

ING Bank Śląski rozpoczął pilotażowe udostępnianie aplikacji Placeme, wspierającej przedsiębiorców w wyszukiwaniu najlepszego miejsca do rozwoju ich biznesu, podał bank. >>>>

LPP podtrzymuje cel 10-proc. wzrostu powierzchni sieci sprzedaży w tym roku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki. >>>>

LPP planuje w tym roku dalsze zwiększanie udziału sprzedaży w e-commerce w obrotach ogółem spółki - do około 12% z około 9% zanotowanych w ubiegłym roku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki. >>>>

LPP od kilku miesięcy przygotowuje się na ewentualne spowolnienie w gospodarce, nie spodziewa się jednak większego kryzysu, wynika ze słów prezes Marka Piechockiego. >>>>

Obchodzący dziś setną rocznicę swojego powstania, PKO Bank Polski planuje w kolejnych dekadach wykorzystywać innowacyjne technologie, by budować ekosystem nowoczesnych usług, daleko wykraczający poza tradycyjną bankowość, zapowiedział prezes Zbigniew Jagiełło. Dokładnie przed stu laty podpisany został dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędności. PKO Bank Polski, jako jej kontynuator, w drugie stulecie działalności wkracza jako bezdyskusyjny lider swojej branży, podkreśliła instytucja. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykona nowe odwierty na złożu Przemyśl, w Pikulicach i Łuczycach, podała spółka. PGNiG złożyło do Ministerstwa Środowiska wniosek o przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża na następne 18 lat. >>>>

Rada nadzorcza Lotos Upstream, wiodącej spółki z obszaru wydobycia w grupie kapitałowej Lotos, ogłosiła wszczęcie kolejnego już postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu III kadencji. Dotychczasowy prezes spółki David Graham zakończył pracę w Lotos Upstream z końcem 2018 roku i zdecydował się odejść do firmy Echo Energy z siedzibą w Londynie, gdzie otrzymał stanowisko dyrektora niewykonawczego. >>>>