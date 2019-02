Grupa Kęty planuje sprzedaż do klientów indyw. w USA w segm. syst. aluminiowych



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Aluprof - spółka Grupy Kęty działająca w segmencie systemów aluminiowych - planuje zwiększyć sprzedaż eksportową m.in. dzięki wejściu na rynki Kenii i Kuwejtu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynku klienta indywidualnego w Stanach Zjednoczonych, poinformował członek zarządu Grupy Kęty Tomasz Grela.

"Na ten rok planujemy wzrost sprzedaży [Aluprofu] o powyżej 100 mln zł" - powiedział Grela podczas konferencji prasowej.

W 2018 r. segment miał 1 270 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zakładany w prognozie wzrost wynosi 8% r/r, w tym 6% w kraju i 13% w eksporcie.

"Najbardziej dynamicznie rozwija nam się eksport i na eksport będziemy kładli największy nacisk. Pierwsza grupa rynków to Chorwacja, Grecja, Azerbejdżan - zakładamy dynamiczny wzrost sprzedaży w tych krajach, w formie sprzedaży bezpośrednio ze spółki w Polsce. Kuwejt i Kenia to są rynki, gdzie w tym roku chcielibyśmy zaistnieć, ale jako partner umowy spółki joint venture. Będziemy chcieli prowadzić własną działalność z lokalnym partnerem" - powiedział Grela.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych Aluprof obecny był dotychczas na rynku dużych obiektów budowlanych.

"Na rynku USA podjęliśmy decyzję, że będziemy rynek penetrować również w poszukiwaniu klienta indywidualnego - rezydencji, domów, obiektów użyteczności publicznej. Zaczynamy od badań naszych produktów, bo niestety badań europejskich nie możemy przełożyć na rynek amerykański.

Grupa wybrała takie produkty, których certyfikacja w USA pozwoli też na ich sprzedaż w Kanadzie. Badania powinny zostać przeprowadzone w okresie marzec-maj. Docelowo grupa chce prowadzić sprzedaż we współpracy z kilkoma partnerami amerykańskimi.

Planowane w tym segmencie nakłady inwestycyjne to 83,2 mln zł.

Grupa Kęty podała wczoraj, że prognozuje wypracowanie 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2019 r., wobec 2 987 mln zł szacowanych za ub.r. oraz 264 mln zł zysku netto wobec 261 mln zł w 2018 r. Grupa prognozuje też 488 mln zł EBITDA oraz 344 mln zł EBIT w tym roku, wobec odpowiednio 460 mln zł i 334 mln zł szacowanych za 2018 r. Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 284 mln zł wobec 232 mln zł w 2018.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)