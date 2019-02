LPP celuje w 15% wzrostu corocznie dzięki m.in. RFID i e-commerce



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - LPP zakłada, że będzie rósł w tempie 15% rocznie, a pomogą w tym zarówno inwestycje w rozwój sieci, RFID, e-commerce, a także inwestycje związane z budową nowych centrów dystrybucyjnych, wynika ze słów prezesa Marka Piechockiego.

"W tej chwili dobiega końca rozbudowa naszego centrum w Pruszczu Gdańskim, gdzie zwiększamy jego powierzchnię do 86 tys.m2 z obecnych 66 tys.m2. Dalsza rozbudowa tego obiektu nie będzie już możliwa ze względu na otaczającą go infrastrukturę. Dlatego w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o budowie nowego centrum w Brześciu Kujawskim, które będzie miało 100 tys. m2 powierzchni. Jego otwarcie nastąpi na przełomie 2021 i 2022r." - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

W październiku ub. r. LPP podpisało umowę na budowę nowego centrum dystrybucyjnego pod Bukaresztem w Rumunii o powierzchni 22 tys. m2, które będzie obsługiwało sprzedaż internetową na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r.

"Rozważamy też kolejną lokalizację dla nowego centrum dystrybucyjnego w Europie. Za wcześnie jest jednak, aby ujawnić, w którym to będzie kraju" - dodał.

Piechocki uważa, że jeszcze jest za wcześnie na prognozowanie sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL).

"Jeżeli analizujemy ubiegły rok, to pierwsza połowa była dla nas bardzo dobra, z kolei druga - znacznie trudniejsza. Może się okazać, że w tym roku również cały rok generalnie będzie dla nas dobry, jeżeli bierzemy pod uwagę sprzedaż w sklepach porównywalnych - LFL. Fundamentalnie to oczywiście nie będzie to wzrost dwucyfrowy, ale czy będzie to 6% czy mniej lub więcej - to dopiero zobaczymy" - dodał prezes.

Wstępnie LPP szacuje, że przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)