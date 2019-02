ANwil podpisał umowę o współpracy z Politechniką Gdańską





Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej zawarły porozumienie o współpracy. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali chęć zintensyfikowania działań edukacyjnych na rzecz studentów i absolwentów wydziału oraz współpracy w kontekście możliwości wykorzystania najnowszych ustaleń naukowych w projektach realizowanych przez Anwil, podała spółka.



Porozumienie zawarte pomiędzy włocławską spółką a Politechniką Gdańską zakłada realizację opracowań naukowo-badawczych na rzecz Anwilu, uczestnictwo pracowników chemicznej firmy w pracach zespołów consultingowych rozpatrujących zlecone Wydziałowi Mechanicznemu projekty biznesowe oraz w pracach zespołów eksperckich do spraw przygotowania programów pomocowych, a także organizację warsztatów i seminariów, których celem będzie zintensyfikowanie wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami obydwu podmiotów.



"Umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce to jeden z warunków niezbędnych do utrzymania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji wysokotonażowej, dla których stałe podnoszenie doskonałości operacyjnej jest głównym czynnikiem decydującym o ich pozycji rynkowej. Anwil od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi, z którymi kooperacja przyczynia się do wdrażania w spółce kolejnych usprawnień technologicznych. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej prowadzi szeroki zakres działalności badawczej oraz edukacyjnej, który obejmuje m.in. zagadnienia związane z inżynierią materiałową, mechaniką, mechatroniką, technologią maszyn i automatyzacją produkcji, a więc tematyką ważną z punktu widzenia rozwoju Anwilu. Podpisane dziś porozumienie o współpracy jest więc kolejnym krokiem na rzecz zapewnienia naszej spółce dostępu do wiedzy eksperckiej i zaplecza badawczego" - podkreślił członek zarządu Anwilu ds. produkcji Jacek Mendelewski, cytowany w komunikacie.



Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.



(ISBnews)