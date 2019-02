Jak podało rmf24.pl, zajmująca się handlem bronią spółka Cenzin padła ofiarą międzynarodowego oszustwa – od nadawcy podszywającego się pod czeskiego dostawcę broni otrzymała e-maile o zmianie konta, na które należy przelewać płatności za dostawy. Według RMF straty wyniosły ok. 4 mln zł. Jak podała stacja, po ujawnieniu oszustwa z Cenzinu zostały dyscyplinarnie zwolnione dwie osoby, dwie inne osoby ukarano naganą.

Informację o ataku cybernetycznym na jedną ze spółek Grupy potwierdziła PAP dyrektor departamentu komunikacji i marketingu PGZ Justyna Mosoń. "W 2018 r. doszło do incydentu związanego z cyberprzestępstwem na szkodę Cenzin sp. z o.o." – podała PGZ. Według Grupy "prawdopodobnie wykorzystano mechanizm phishingu, polegający na użyciu mailingu z wykorzystaniem podobnego do znanego adresu do partnerów handlowych"."Sprawa ma charakter międzynarodowy. Niezwłocznie powiadomione zostały odpowiednie służby, które prowadzą postępowanie. Szczegółowe informacje objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa Cenzin sp. z o.o. i prowadzonego śledztwa w tej sprawie" – zastrzegła Grupa.

"W spółkach Grupy Kapitałowej wdrażane są dodatkowe procedury i narzędzia zabezpieczające przez powtórzeniem się podobnych incydentów. Polegają one między innymi na wzmocnieniu kontroli nad weryfikacją procedur procesów gospodarczych oraz uruchomieniu dodatkowych szkoleń dla pracowników. Jest to element trwających prac konsolidacyjnych w obszarze IT" – dodała PGZ.

Podlegająca resortowi obrony PGZ skupia 63 spółki i ma udziały w 40 innych w branżach zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy sięgają 5 mld zł. Zawiązane przez PGZ konsorcjum bierze udział m.in. w programie obrony powietrznej Wisła, którego podstawą mają być wyrzutnie Patriot.