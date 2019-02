Jurek poinformował, że "intencją w nowej matrycy VAT od samego początku było utrzymanie 8-proc. stawki podatku VAT na wodę dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych – projekt przekazany do konsultacji zawierał przepisy o obniżonej stawce dla tego rodzaju usług". Chodzi o usługi związane z dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych.

"Po dodatkowej analizie sprawy zdecydowano – wyłącznie w celu doprecyzowania przyjętego założenia utrzymania status quo w tym obszarze – o uzupełnieniu projektowanego załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług objętych stawką 8-proc., o towar w postaci wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami i innymi środkami transportu" - zapowiedział rzecznik.

"Nie powinno być już zatem żadnych wątpliwości w zakresie sposobu opodatkowania tego rodzaju świadczenia" - dodał.

Konfederacja Lewiatan wskazała w czwartek, że przygotowany przez resort finansów projekt nowej matrycy VAT w zakresie stawek za "wodę w postaci naturalnej" budzi wątpliwości interpretacyjne. Jak napisano, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii alarmuje, iż stawka VAT za wodę z kranu wzrośnie z 8 do 23 proc. Zdaniem Konfederacji Lewiatan efektem tego będzie wzrost cen wody, dlatego trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.

"Przedsiębiorcy obawiają się nowych przepisów i apelują o ich uszczegółowienie oraz doprecyzowanie. Inaczej wzrośnie cena wody dostarczanej wodociągami (kranówki), ale również wody ze źródeł, studni, wody transportowanej cysternami. Nie jest jasne jaki był cel zmian wprowadzonych przez resort finansów, ale skoro już istnieją wątpliwości interpretacyjne to należy je usunąć" - uważa radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski.

"Naszym zdaniem nie jest zasadna też zmiana zasad ustalania taryf za wodę, przez przyjęcie odrębnych opłat za dystrybucję i za towar w postaci wody" - dodał.

Według organizacji przedsiębiorcy obawiają się, że przedstawione propozycje dotyczące opodatkowania wody mogą być wstępem do zmian w ustalaniu taryf, polegających na naliczaniu osobno opłat za dystrybucję i wodę.

MPiT napisało - w opinii przekazanej w trakcie konsultacji projektu zmian w VAT opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji - że zgodnie z obowiązującą pozycją 70 załącznika nr 3 woda w postaci naturalnej objęta jest stawką podatku w wysokości 8 proc.

"Zgodnie natomiast z projektem ustawy woda w postaci naturalnej będzie objęta stawką 23 proc. (towar ten nie został wykazany ani w załączniku nr 1 ani w załączniku nr 2 pn +Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 proc.+ do projektu ustawy) oznacza to zatem podwyżkę o kilkanaście procent VAT-u na wodę w postaci naturalnej zdatną do picia, do której zalicza się wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dostarczaną za pośrednictwem wodociągów" - czytamy w opinii.

"Zatem wzrosną rachunki za wodę dla gospodarstw domowych. Stawka podatku na wodę w postaci naturalnej powinna zostać pozostawiona na obecnym poziomie, tj. 8 proc." - zaznaczyło MPiT. (PAP)

autor: Marcin Musiał